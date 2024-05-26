Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про всі місця, звідки російські війська запускають ракети та піднімають бойові літаки.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Він закликав своїх партнерів допомогти в знищенні цих об’єктів.

Зеленський також висловив співчуття у зв’язку з трагедією в Харкові. Він висловив вдячність всім, хто надає допомогу постраждалим і виконує рятувальні роботи.

Зеленський також підкреслив важливість належного протистояння російському тероризму та необхідність превентивного захисту від агресії Росії.

“Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити”, — сказав Зеленський.