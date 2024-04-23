Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін в оперативному зведенні по області станом на ранок 23 квітня.
“Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці, ще 1 — у Новоолександрівці Гродівської громади”, — написав він.
Також, за його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено будинки у Новогродівській, Курахівській, Лиманській і Часовоярській громадах.
“Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 19 дітей”, – повідомив Філашкін.
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