Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 20 травня.

Зазначається, що хоча це угруповання є обмеженим, неукомплектованим і неспрямованим, навіть при таких обставинах російське угруповання може досягти своєї мети — відвести увагу та зафіксувати українські сили вздовж кордону.

Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив, що російські війська, включаючи чеченські підрозділи, збираються на Сумському напрямку. Проте обмежена кількість російського військового персоналу свідчить про те, що головною метою Росії є відволікання та фіксація українських сил уздовж кордону.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінює, що угруповання російських сил у Курській області налічує близько 9 000-10 000 осіб.

Він стверджує, що це угруповання складається з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків (у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів); восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів; одного батальйону ВДВ, перекинутих з різних частин, з’єднань і військових округів; і щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

ISW продовжує оцінювати, що навіть обмежена активність російських сил в інших районах кордону може привести до розтягування українських сил уздовж широкого фронту.

Російські війська зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону до тих пір, поки РФ загрожує проникненням на інші прикордонні території за межами півночі Харківської області.