На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах н.п. Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Але ворог продовжує активно наступати.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

«Окупанти за всяку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку», – розповів речник.

Волошин зазначив, що ситуація в районі проведення бойових дій складна, але контрольована Силами оборони. Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію.

Речник нагадав, що для росіян взяття Часового Яру під контроль означатиме певний прорив на Бахмутському напрямку, адже він знаходиться на панівній висоті.

Нараз відомо, що ворог зосередив близько 20-25 тисяч своїх військ. Йдеться не тільки про професійних військових, а й про мобілізованих, громадян інших країн.