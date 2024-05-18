У деокупованому селі Невське на Луганщині росіяни відкрили вогонь з артилерійських систем під час роздачі населенню гуманітарної допомоги. Ніхто не постраждав.

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про це в Telegram.

За словами Лисогора, Невське піддалося обстрілам з артилерійських систем. Були зафіксовані влучення російських снарядів по будівлях, що раніше вже стали пошкодженими чи зруйнованими. Також під ворожий вогонь потрапили Стельмахівка та Куземівка.

“Учора до Невського доставили чергову партію матеріалів для часткового відновлення пошкодженого житла. А ще – продукти харчування, медикаменти, господарчі товари. а жаль, маємо констатувати, що вдруге поспіль при спробі роздачі населенню гуманітарної допомоги росіяни почали бити по селу. Учора – без жертв”, – пише начальник Луганської ОВА.

Також він додав, що на Куп’янському напрямку протягом доби відбулося шість бойових зіткнень. Зокрема на ділянці Коломийчиха – М’ясожарівка. На Сіверському напрямку в ході оборонних дій під час відбиття штурмів противника втрат позицій не допущено.

“Ситуація контрольована”, – запевнив він.