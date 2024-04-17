Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав членам комітету парламенту у європейських справах, що РФ не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.

Про це Роберт Фіцо сказав під час зустрічі з членами Комітету з європейських справ, повідомляє словацьке видання Dennik N.

Словацький прем’єр стверджує, що визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права.

“З погляду міжнародного права кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але я кажу, що росіяни ніколи не повернуть Крим, росіяни ніколи не покинуть Донбас і Луганськ”, – висловився він.

Фіцо також сказав, що будь-який мир дорого коштуватиме, а росіяни нібито перемагають у військовому плані. Єдине, що може допомогти Україні у протистоянні, на його думку, це втручання НАТО, але тоді відбудеться Третя світова війна.

Він додав, що на позачерговому саміті Європейської ради у Брюсселі хоча і обговорюватиметься постачання Україні систем ППО, але Словаччині у цьому питанні “більше нічого дати Україні”.

Окрім того, прем’єр-міністр Словаччини розкритикував попередню владу держави за надання українській стороні комплексів С-300.