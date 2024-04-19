Про це повідомляє Укрзалізниця

“На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове”, – йдеться у повідомленні.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Київ – Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

  • Україна б’є по Росії зброєю власного виробництва, — ISW
  • На Дніпропетровщині працюють екстрені служби на місцях російських ударів
  • Ракетний удар по Дніпру: двоє загиблих, 15 поранених