Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога.

Про це повідомляє Укрзалізниця

“На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове”, – йдеться у повідомленні.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

№38 Київ – Запоріжжя,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Київ – Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.