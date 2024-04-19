Україна не використовує західну зброю для ударів по території Росії. Натомість бійці Сил оборони атакують ворога зразками наших озброєнь власного виробництва.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удари України по військовій інфраструктурі на території РФ, нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему ППО продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї здебільшого вітчизняного виробництва.

Аналітики ISW переконані, що українські удари по об’єктах на території Росії є складовою української кампанії з руйнування галузей, які підтримують російські зусилля на полі бою і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.

Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив 17 квітня, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи завдавати удари по російських військових об’єктах на території Росії.

В інтерв’ю Washington Post Буданов заявив, що ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі (ОПБ) та критично важливих військових об’єктах, таких, як аеродроми та командно-штабні пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року.

Він також додав, що ці удари мають на меті показати, що очільник Росії Володимир Путін не може “захистити [російське] населення від війни”.