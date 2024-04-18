Про це йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі на сайті організації.

Атака безпілотником не призвела до пошкоджень чи жертв.

Співробітники МАГАТЕ, які перебувають на станції, почули вибух о 10:35. Їх не пустили до навчального центру, який знаходиться за межами периметра майданчика ЗАЕС, для оцінки інциденту, оскільки станція посилалася на потенційні ризики для безпеки. Після вибуху ЗАЕС повідомила про спробу нападу безпілотника.

“Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об’єкті, що сьогоднішній дрон було “нейтралізовано”, не уточнивши подробиць”, — інформує гендиректор агентства.

Цього тижня на ЗАЕС прибула нова команда експертів МАГАТЕ, яка замінила своїх колег, які здійснювали моніторинг ситуації на атомній електростанції протягом останніх кількох тижнів, зазначено у заяві.