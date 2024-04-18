Ворог продовжує «пропаганду страху» серед мешканців Сумщини: поширює інформацію про підготовку свого наступу на Сумщині, щоб нібито змусити ЗСУ відтягнути резерви від Куп’янська.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

“Це продовження з боку ворога кампанії “пропаганда страху” на прикордонні регіони України. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумщини та посіяти паніку серед мешканців, щоб змусити якомога більше цивільних українців виїхати з прикордонних регіонів України. Насправді наразі РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині”, – йдеться у повідомленні.

Насправді наразі РФ не має достатніх резервів для наступу на Сумщині.

Росіяни також використовують українські сюжети про навчання прикордонників для поширення в українському інформпросторі дезінформації про підготовку Силами оборони України наступальних дій із Сумщини на Курську область РФ, що нібито призведе до посилення бойових дій в Сумській області.