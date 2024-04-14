Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по с. Веселе Липецької громади”, – йдеться у повідомленні.

Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Повністю зруйновано приватний будинок. Загиблих деблокували з-під завалів.

Як додав Синєгубов, дані встановляються.

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