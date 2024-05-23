Згідно з законопроєктом розпочати провадження щодо ceкcyaльного і домашнього насильства можна буде за заявою будь-якої особи, а не лише потерпілої чи потерпілого.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про публічне обвинувачення у домашньому й сексуальному насильстві, повідомляє депутатка Інна Совсун.

“Наш законопроєкт №10420 про публічне обвинувачення ухвалили в першому читанні”, — написала депутатка і далі перерахувала, що сам законопроект собою представляє.

Зазначається, що проведення розслідування щодо сексуального та домашнього насильства в Україні стане більш доступним, оскільки будь-яка особа матиме право подати заяву щодо цього, навіть якщо вона не є потерпілою.

Також буде введена можливість пройти судово-медичну експертизу негайно для осіб, які постраждали від цього насильства, що спростить процедуру збирання доказів.

Також законопроект дозволить зменшити кількість допитів для потерпілих для уникнення ще більшого травмування.

У деяких випадках угоди про примирення, запропоновані кривдниками, будуть заборонені, що захистить потерпілих від неправомірного тиску.

Також буде впроваджено додаткові заходи для захисту дітей та неповнолітніх, які постраждали від насильства. Цей законопроєкт має на меті інтеграцію положень Стамбульської конвенції в українське законодавство.