Про це повідомив омбудсмен Лубінець Дмитро.
Михайло Спасов, його представник з прав людини, приєднався до Наглядової ради пілотного проєкту Global Survivors Fund, спрямованого на виплату репарацій жертвам сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК) в Україні.
“Фонд планує спершу зібрати дані від постраждалих, потім ідентифікувати, чи правдиві їхні свідчення та чи відповідають ці кейси критеріям СНПК.
Якщо так, тоді на кожного й кожну чекає виплата розміром 3 тис. євро. Отримати кошти в межах проєкту зможуть 500 постраждалих. Фонд обіцяє конфіденційність”, — йдеться в повідомленні.
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