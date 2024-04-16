Про це повідомив омбудсмен Лубінець Дмитро.

Михайло Спасов, його представник з прав людини, приєднався до Наглядової ради пілотного проєкту Global Survivors Fund, спрямованого на виплату репарацій жертвам сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК) в Україні.

“Фонд планує спершу зібрати дані від постраждалих, потім ідентифікувати, чи правдиві їхні свідчення та чи відповідають ці кейси критеріям СНПК.

Якщо так, тоді на кожного й кожну чекає виплата розміром 3 тис. євро. Отримати кошти в межах проєкту зможуть 500 постраждалих. Фонд обіцяє конфіденційність”, — йдеться в повідомленні.