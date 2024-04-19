Про це повідомляє Служба безпеки України
За це їх призначили до складу «адміністрації» російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в Херсоні. Їм присвоїли звання, видали формений одяг російського зразка та «посвідчення».
“Фігуранти допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув’язнених українських патріотів”, – йдеться у повідомленні.
Слідчі спецслужби повідомили сімом колаборантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
“Після звільнення міста нашими захисниками, фігуранти виїхали на тимчасово окуповані території України, де наразі переховуються від правосуддя. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави”, – додають у відомстві.
Викривали зрадників співробітники СБУ в Херсонській області. Досудове розслідування за даними фактами здійснювали слідчі Управління СБ України в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
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