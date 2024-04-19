У четвер 18 квітня демократи Палати представників надзвичайно рідко порушили сучасні політичні норми, щоб врятувати спікера Палати представників Майка Джонсона та пакет іноземної допомоги, зокрема, Україні

Про це пише видання Axios.

Видання наголошує, що такі події свідчать про розкол і невелику більшість Республіканської партії в Палаті представників, що фактично змінилося на щось схоже на двопартійну коаліцію.

Чотири демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників проголосували разом з п’ятьма республіканцями, що входять до складу комітету, за просування пакету з чотирьох законопроєктів для голосування в залі засідань Палати представників.

Такий крок з боку демократів став необхідним, оскільки троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії – Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой проголосували проти винесення законопроєктів на голосування. Без голосів демократів подальший розгляд проєктів був би неможливим.

Комітет з питань регламенту, як правило, складається з лояльних до керівництва членів, які слухняно голосують згідно з партійною лінією при винесенні законопроєктів на розгляд сесійної зали. Проте колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті включив Массі, Нормана і Роя до складу комітету минулого року, щоб заспокоїти правих прихильників жорсткої лінії, які повстали проти його боротьби за владу.

Це передало контроль над владою в руки демократів, які у Палаті представників у меншості та в переважній більшості підтримують пакет і відчайдушно прагнуть надати допомогу Україні.

“Такого роду об’єднання партій у комітеті не відбувалося за весь час мого перебування тут”, – сказав конгресмен Ден Кілді, який служить у Конгресі вже більше десяти років.

Він додав, що цей крок є “безпрецедентним”.