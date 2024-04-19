Головний демократ у Комітеті з питань регламенту Джим Макговерн

Про це пише видання Axios.

Видання наголошує, що такі події свідчать про розкол і невелику більшість Республіканської партії в Палаті представників, що  фактично змінилося на щось схоже на двопартійну коаліцію.

Чотири демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників проголосували разом з п’ятьма республіканцями, що входять до складу комітету, за просування пакету з чотирьох законопроєктів для голосування в залі засідань Палати представників.

Такий крок з боку демократів став необхідним, оскільки троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії – Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой проголосували проти винесення законопроєктів на голосування. Без голосів демократів подальший розгляд проєктів був би неможливим.

Комітет з питань регламенту, як правило, складається з лояльних до керівництва членів, які слухняно голосують згідно з партійною лінією при винесенні законопроєктів на розгляд сесійної зали. Проте колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті включив Массі, Нормана і Роя до складу комітету минулого року, щоб заспокоїти правих прихильників жорсткої лінії, які повстали проти його боротьби за владу.

Це передало контроль над владою в руки демократів, які у Палаті представників у меншості та в переважній більшості підтримують пакет і відчайдушно прагнуть надати допомогу Україні.

“Такого роду об’єднання партій у комітеті не відбувалося за весь час мого перебування тут”, – сказав конгресмен Ден Кілді, який служить у Конгресі вже більше десяти років.

Він додав, що цей крок є “безпрецедентним”.