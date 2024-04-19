Переглянути усі правки можна на сторінці асигнування.
Найбільше поправок подала конгресвумен-республіканка від штату Джорджія та соратниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін. Ось деякі з них:
- Перенаправити кошти, призначені для України, на фінансування жертвам пожеж Лахайни, Гаваї;
- Зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до лав ЗСУ;
- Заборонити фінансування, поки в Україні не припинять переслідувати християн;
- Заборонити фінансування, поки Україна не закриє всі біолабораторії;
- Заборонити фінансування, допоки колишній актор Володимир Зеленський не піде у відставку з поста президента України;
- Перенаправити фінансування на будівництво cтіни;
- Наказати президентові вивести США зі складу НАТО.
Деякі дивні правки повністю транслюють тези з російської пропаганди: заборона фінансування до тих пір, поки в Україні не припиниться «переслідування християн» та не закриються усі «біолабораторії».
Системні антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Напередодні республіканський FoxNews опублікував колонку за назвою “Марджорі Тейлор Грін – ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію”.
Грін також відома своїми ультраправими та антиукраїнськими поглядами.
- Демократи роблять «безпрецедентний» крок, щоб врятувати пакет Джонсона з допомогою Україні
- Спікер Джонсон: Голосування в Конгресі за пакет допомоги Україні відбудеться цієї суботи
- Текст законопроєкту про допомогу США Україні зʼявився на сайті Палати представників