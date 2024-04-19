Прихильники Трампа, представники Республіканської партії, подали правки у новий законопроєкт про допомогу Україні. У них передбачено, що Україна не отримає допомогу, поки не закриє біолабораторії, ініціює мирні переговори, а також проведе вибори в країні.

Переглянути усі правки можна на сторінці асигнування.

Найбільше поправок подала конгресвумен-республіканка від штату Джорджія та соратниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін. Ось деякі з них:

Перенаправити кошти, призначені для України, на фінансування жертвам пожеж Лахайни, Гаваї;

Зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до лав ЗСУ;

Заборонити фінансування, поки в Україні не припинять переслідувати християн;

Заборонити фінансування, поки Україна не закриє всі біолабораторії;

Заборонити фінансування, допоки колишній актор Володимир Зеленський не піде у відставку з поста президента України;

Перенаправити фінансування на будівництво cтіни;

Наказати президентові вивести США зі складу НАТО.

Деякі дивні правки повністю транслюють тези з російської пропаганди: заборона фінансування до тих пір, поки в Україні не припиниться «переслідування християн» та не закриються усі «біолабораторії».

Системні антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Напередодні республіканський FoxNews опублікував колонку за назвою “Марджорі Тейлор Грін – ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію”.

Грін також відома своїми ультраправими та антиукраїнськими поглядами.