У Харкові ідентифікували тіла 10 осіб, які загинули внаслідок авіаудару російських військ по гіпермаркету "Епіцентр" у суботу, 25 травня.

“Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких – за допомогою ДНК-тестів. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати. Вісім людей – вважаються зниклими безвісти”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, що поліція Харківщини закликала родичів жертв атаки в гіпермаркеті “Епіцентр” надати свої ДНК для ідентифікації тіл.

За його словами, працівники ДСНС вже розібрали близько 30% завалів.

Однак вони призупиняють роботу під час сигналів повітряної тривоги, оскільки припускають можливість подвійних ударів з боку окупантів.