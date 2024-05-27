Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
“Тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-ти річному Кирилу. Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК – зразки надала мама загиблого”, – йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронця, після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви.
“Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв на цю хвилину – 16 людей”, – зазначив Болвінов.
Він повідомив, що завдяки дослідженням ДНК вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару, особи ще двох встановили майже одразу, на місці.
Пошукова операція триває, продовжується і ідентифікація. Тіла повернуть рідним та загиблих одразу, як завершаться пошуки та впізнання.
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