Про це Зеленський заявив у своїх соцмережах.

“Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів”, — сказав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, стало відомо про обстріл російськими військами “Епіцентру” в Харкові. На момент прильоту в центрі, як зазначалось, могло бути кілька сотень людей.

Президент знову закликав своїх партнерів забезпечити Україну необхідною кількістю систем протиповітряної оборони.

Зазначивши, що захист цивільного населення можливий лише за участю міжнародних союзників, Зеленський звернувся до світу з проханням надати Україні підтримку в цьому напрямі. Він підкреслив, що коли Україна звертається за системами протиповітряної оборони, це робиться з метою запобігання подібним нападам.

Зеленський також зазначив, що вже надійшли перші доповіді щодо авіаудару. За попередніми даними, російські війська використали УМПБ Д-30.

“Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей”, — пише Зеленський.