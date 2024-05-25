Війська окупантів у суботу, 25 травня, вдень вдарили по будівельному гіпермаркету в спальному районі Харкова.

Про це повідомляли мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

О 16:02 Терехов повідомив про вибухи в місті, потім — про приліт.

“Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання”, — написав Техеров.

Пізніше Терехов додав, що, за попередньою інформацією, обстріл стався в будівельний гіпермаркет.

“Маємо дані про жертв та постраждалих – треба уточнити”, – додав він.

О 16:26 Синєгубов додав, що відомо про одну загиблу людину та щонайменше чотирьох поранених.

О 16:32 мер Харкова повідомив про двох загиблих.

“Маємо велику кількість людей, зниклих безвісті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм”, — згодом додав Терехов.

Синєгубов також зазначив, що два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.

“За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів”, — написав він.

О 16:56 голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб.

Пізніше Синєгубов додав, що було зафіксовано влучання 2 КАБів; 2 людей загинули та 24 людини травмовані.

“У середині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється. Жодного військового об‘єкта поряд!”, — йдеться в повідомленні.