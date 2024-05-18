Заборона США на використання американської зброї для ударів по території Росії становить серйозну перешкоду для України у захисті від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Про це зазначають у звіті ISW.

Представники США знову підтвердили, що Білий дім не бажає, щоб надана США зброя використовувалася для ударів по військовим цілям у Росії. Речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що адміністрація Байдена не змінила свою позицію щодо використання американської зброї українськими силами для ударів по цілях на території Росії. Вона також зазначила, що адміністрація вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.

“Така політика США серйозно підриває здатність України захищатись від російських наступальних операцій на півночі Харківської області”, – кажуть аналітики.

За даними ISW, обмеження, які накладаються США та західні країни на здатність України наносити удари по військових об’єктах у Росії, створили “укриття” у прикордонних районах РФ. Завдяки цьому, російська авіація може атакувати українські позиції та населені пункти, використовуючи крилаті бомби та ракети. До того ж, там можуть збиратися російські війська та техніка перед початком бойових дій.

У звіті також зазначається, що російські сили, імовірно, зможуть розтягнути українські війська на широкому фронті і закріпитися в прикордонних районах, навіть якщо темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільняться.