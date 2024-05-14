Розвідка Великої Британії проаналізувала наступальні дії сил РФ та розповіла, навіщо вони атакують Харківщину.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 14 травня.

У відомстві зазначили, що новостворене північне угрупування російських військ взяло під свій контроль кілька сіл Харківської області, а за прикордонне місто Вовчанськ, що майже напевно є найближчою метою РФ, зараз точаться бої.

“Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України”, – звітують у розвідці.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що РФ наростила достатню бойову силу, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в у цю область.