Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що заплановані на 2023 рік роботи щодо будівництва укріплень в області були повністю виконані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою (“зуби дракона” з колючим дротом – Ред.) розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, – виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів”, – розповів він.

За його словами, частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість.

Крім того, Синєгубов нагадав, про “фото, що розповсюджують в мережах”. Та зазначив, що зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення.

“Важливо: ті залишки – це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б “за словами деяких блогерів” могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт”, – наголосив Синєгубов.

Він акцентував, на походженні всіх цих інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ.

“Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ”, – підкреслив керівник ОВА.