Президент США Джо Байден заявив, що й Україна, й Ізраїль захищаються від ворожих атак, утримуючи оборону і захищаючи своїх громадян. І обидві країни зробили це за вирішальної допомоги Сполучених Штатів.

Про це він написав у своїй колонці на The Wall Street Journal.

“Зараз не час кидати наших друзів. Палата представників має ухвалити термінові закони про національну безпеку для України та Ізраїлю, а також ухвалити вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Газа”, — вважає американський лідер.

Байден зазначив, що у цей третій рік російської війни Україна продовжує кидати виклик труднощам.

“Проти значно більшої армії українці повернули собі більше половини території, окупованої Росією після вторгнення у 2022 року. Вони неодноразово завдавали ударів по російському флоту, здобуваючи важливі перемоги на Чорному морі. І вони розробили інноваційну зброю, особливо безпілотники, щоб протидіяти російським силам. Це бойова сила, що володіє волею і вмінням перемагати”, — написав Байден.

Він наголосив, що Путін хоче підкорити народ України та поглинути його націю новою Російською імперією, в той час, як уряд Ірану хоче назавжди знищити Ізраїль і, тим самим, стерти з карти світу єдину єврейську державу.