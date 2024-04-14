Президент США Джо Байден заявив, що США не братимуть участі в будь-яких наступальних діях проти Ірану. Також він планує провести зустріч лідерів країн G-7, щоб обговорити "спільну дипломатичну відповідь" — з наголосом на невійськових діях, які обмежать перспективи ширшої війни.

Про це пише CNN.

У розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху ввечері в суботу, 13 квітня, Байден намагався представити успішне відбиття Ізраїлем іранської атаки як велику перемогу — припускаючи, що подальша відповідь Ізраїлю була непотрібною.

Президент США під час розмови намагався представити прем’єр-міністру Ізраїлю нещодавні події, як перемогу, оскільки атаки Ірану, за словами Байдена, виявилися здебільшого невдалими та продемонстрували перевагу ізраїльського військового потенціалу.

“Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю”, — сказав Байден у заяві після розмови з Нетаньяху.

Своєю чергою речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив у неділю, що здатність запобігти широкомасштабній шкоді є демонстрацією “військової переваги” Ізраїлю та доказом того, що Іран не є “військовою силою, якою вони себе вважають”.

“Це був неймовірний успіх, який дійсно довів військову перевагу Ізраїлю і, що не менш критично, його дипломатичну перевагу, й те, що у них є друзі в регіоні та всьому світі, які готові їм допомогти”, — сказав Кірбі.

Питання, чи прислухається Нетаньяху до поради Байдена, залишається відкритим. Рішення Ірану стріляти зброєю зі своєї власної території в бік Ізраїлю значно посилює ворожнечу, яка давно тліє між двома країнами. Ймовірно, зсередини Ізраїлю буде чинитися політичний тиск для того, щоб дати певну відповідь, наголошується у статті видання.