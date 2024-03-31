Президент України Володимир Зеленський 31 березня вшанував памʼять українців, убитих військовими РФ під час окупації Бучанської громади Київської області, як повідомляє офіційний сайт глави держави.

Український лідер встановив лампадку біля Стіни памʼяті поблизу церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі. Стіна пам’яті утворена з кількох стел, на кожній із яких – таблички з написами імен загиблих. Наразі на меморіалі викарбувані 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички і нині без імен.

«У цієї війни – глобальне значення… І вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає.

Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити», – сказав Зеленський у відео, що опубліковане в офіційному Telegram-каналі глави держави.