Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю CBS News.

Він вважає, що для досягнення цієї мети Україні потрібна підтримка від західних партнерів у вигляді постачання зброї, посилення санкцій проти Росії та блокування економічних зв’язків із Кремлем.

Зеленський вважає, що не обов’язково для українських військових виходити на кордони 1991 року, адже достатньо буде повернути території, що були окуповані Росією після початку вторгнення.

Він вважає, що це може призвести до втрати Путіним внутрішньої сили в РФ і спонукати його повернути захоплені території.

“Лише тоді Путін буде готовий до діалогу. Тоді вимогою цивілізованого світу до нього має стати визволення всіх українських земель”, – заявив Володимир Зеленський.