Про це сказав політик на публічному заході у Берліні, передає місцеве ЗМІ Tagesschau.
Він виступив проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії, наголошуючи на тому, що стосовно постачання німецької зброї існують “чіткі правила, які були узгоджені з Україною, і які працюють”.
Канцлер зокрема додав, що метою його політики стосовно України є “не допустити, щоб це стало великою війною”.
Нагадаємо, що в парламенті звернулися до Шольца з проханням дозволити Україні використовувати західну зброю для самооборони, але канцлер залишився при своїй позиції.
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