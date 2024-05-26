Народний депутат України Єгор Чернєв повідомив, що в неофіційних розмовах американці стверджують, як в Білому домі обговорюється можливість надання дозволу Києву використовувати зброю США проти РФ.

Про це народний депутат повідомив у соціальній мережі.

У Києві наразі існують обмеження на використання американської зброї, що означає, що Україна може використовувати її лише на своїй території і не може нападати на Росію.

“У неформальних бесідах в кулуарах ПА НАТО американці кажуть, що процес у Білому домі щодо дозволу нам бити їхньою зброєю по РФ пішов”, – пише Чернєв.

За інформацією наданою в Telegram, зараз проблема полягає в тому, що рішення в Білому домі приймає команда, але в ній немає єдності.

“Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів”, – сказав народний депутат.

Нагадаємо, що європейські країни підтримують скасування заборони на використання західної зброї. Жан-Луї Бурланж, голова комітету з закордонних справ Франції, закликав Париж скасувати заборону Україні на нанесення ударів французькою зброєю по території Росії.

Аналітики вважають, що заборона США становить серйозну перешкоду для України у захисті від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.