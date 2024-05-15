Про це він написав у соцмережі X.

«Жахливий напад на Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, у жодній формі та в жодній сфері», — заявив Президент.