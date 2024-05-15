Про це він написав у соцмережі X.
«Жахливий напад на Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави-партнера.
Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, у жодній формі та в жодній сфері», — заявив Президент.
Він висловив надію на швидке одужання Фіцо та висловив підтримку словацькому народу.
Нагадаємо, що прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували після того, як він отримав поранення у результаті стрілянини після засідання уряду у словацькому місті Гандлова. Стан Фіцо важкий.
Поліція затримала можливого нападника.
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