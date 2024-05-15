Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували після отримання поранення внаслідок стрілянини після засідання уряду біля столиці Братислави.

Про це повідомляє Reuters.

Словацьке інформаційне агентство TASR повідомило, що Фіцо підстрелили перед будівлею в центральному словацькому місті Гандлова, де пройшло засідання уряду.

“Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрільця вдалося заспокоїти”, — описав інцидент журналіст Даніель Вражда.

За словами журналістів, які перебували на місці, було чутно кілька пострілів. Главу уряду доставили до лікарні, а ймовірного нападника затримала поліція.

Зазначається, що Гандлова знаходиться приблизно за 180 км на північний схід від столиці Братислави.

Відомо, що Роберт Фіцо розпочав свій четвертий термін на посаді прем’єр-міністра Словаччини з 25 жовтня 2023 року.