Про це повідомляє Reuters.
Словацьке інформаційне агентство TASR повідомило, що Фіцо підстрелили перед будівлею в центральному словацькому місті Гандлова, де пройшло засідання уряду.
“Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрільця вдалося заспокоїти”, — описав інцидент журналіст Даніель Вражда.
За словами журналістів, які перебували на місці, було чутно кілька пострілів. Главу уряду доставили до лікарні, а ймовірного нападника затримала поліція.
Зазначається, що Гандлова знаходиться приблизно за 180 км на північний схід від столиці Братислави.
Відомо, що Роберт Фіцо розпочав свій четвертий термін на посаді прем’єр-міністра Словаччини з 25 жовтня 2023 року.
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