Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність української армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи і створювати нові. Але щоб озброїти всіх військових належно потрібна допомога Заходу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, що Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу.

Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної підтримки можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані підрозділи і створити нові.

За оцінками інституту, матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.