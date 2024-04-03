Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Військові аналітики зауважили, що зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, що Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу.
Проте Україні необхідно буде забезпечити зброєю всіх мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної підтримки можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити деградовані підрозділи і створити нові.
За оцінками інституту, матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.
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