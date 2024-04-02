Російські окупанти застосовують на фронті важкі вогнеметні системи “Солнцепек”, які ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Тепер у ворога стало на одну одиницю такого озброєння менше – її знищили воїни 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Про це повідомили в Telegram-каналі 63-ї ОМБр.

“Солнцепек” було уражено кількома дронами, після влучань яких система почала горіти і вибухати.

Завдяки професіоналізму пілотів 63-ї бригади дрони змогли прорвати потужні засоби РЕБ ворога та спалити “Солнцепек” вщент.

“Дякуємо побратимам з 21-ої та 95-ої бригад за “очі”. Разом до перемоги!” – додали в 63-й ОМБр.

Спецпризначенці Сил спеціальних операцій Збройних сил України продовжують проводити “демілітаризацію” та “денацифікацію” окупаційної армії РФ. За добу один лише підрозділ ССО ліквідував або поранив 25 російських загарбників та уразив шість одиниць російської техніки, серед яких зокрема й ТОС-1А “Солнцепек”.