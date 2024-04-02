Про це в ефірі телемарафону зазначила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.
“По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає“, – зазначила Черногоренко.
За її словами, е-кабінет військовозобов’язаного необхідний виключно для поновлення даних.
2 квітня, президент України підписав закон, який передбачає запуск у країні е-кабінету військовозобов’язаного. Сам закон ухвалили ще у січні цього року.
Як пояснювала раніше Черногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Для цього нададуть часові рамки. Після цього ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.
Повістки у е-кабінеті можуть з’явитися в тому випадку, якщо Рада прийме законопроєкт про мобілізацію з відповідною нормою, уточнювала заступник міністра.
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