Заступниця міністра оборони зауважила, що е-кабінет необхідний лише для оновлення даних.

Про це в ефірі телемарафону зазначила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

“По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає“, – зазначила Черногоренко.

За її словами, е-кабінет військовозобов’язаного необхідний виключно для поновлення даних.

2 квітня, президент України підписав закон, який передбачає запуск у країні е-кабінету військовозобов’язаного. Сам закон ухвалили ще у січні цього року.

Як пояснювала раніше Черногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Для цього нададуть часові рамки. Після цього ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Повістки у е-кабінеті можуть з’явитися в тому випадку, якщо Рада прийме законопроєкт про мобілізацію з відповідною нормою, уточнювала заступник міністра.