Про це заявилв посол США в НАТО Джуліана Сміт.

“З погляду фактичного переслідування цілей усередині Росії, це те, що Сполучені Штати не особливо підтримують. Ми зосереджені на праві українців захищати свою територію і витісняти росіян зі своєї території, де українці досягли значних успіхів, і наша мета – допомогти їм продовжувати здобувати ці перемоги на полі бою”, – сказала дипломат.

Сміт також підтвердила позицію Вашингтона, що США не підтримують відправлення військ воювати в Україну. “Ми дуже ясно дали зрозуміти з першого дня (початку війни), що ми не зацікавлені в тому, щоб ставати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, оскільки вона захищає себе від російської агресії”, – констатувала посол.