З травня до липня в Києві тривав транспортний експеримент, коли в маршрутках можна було сплачувати за проїзд через валідатор. Що з цього вийшло? Абсолютно нічого! Чому? Зараз розповімо.

Приватні перевізники володіють повною владою встановлення цін на проїзд, визначаючи час та обсяги підвищень. Часто такі зростання обгрунтовуються збільшенням витрат на запчастини та паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації маршруток. Порівняно з тарифами на комунальний транспорт, вартість проїзду в маршрутках зазвичай становить удвічі більше.

Перші маршрутки з валідаторами з’явилися в Києві в серпні 2019 року. І хоча з жовтня 2019 року Київ перейшов на систему е-квиток у всіх видах громадського транспорту, у маршрутках ця система так і не запрацювала.

З жовтня 2022 року Київрада почала переговори з приватними перевізниками про запровадження безконтактних способів розрахунку в маршрутних таксі.

Зараз Київ, крім Київпастрансу, обслуговують 14 приватних компаній-перевізників, які є операторами маршрутних таксі.

Однак ні місто, ні Державна податкова служба (ДПС) не можуть контролювати обсяг доходів, які отримують перевізники під час виконання послуг.

Згідно з інформацією Департаменту транспорту КМДА, місцева влада не може втручатися в господарську діяльність приватних автомобільних перевізників. Даними про пасажирський трафік і виручку приватних перевізників вони не володіють.

Влада вирішила реформувати систему перевезення населення громадським транспортом. Завдяки чому зникнуть маршрутки, хто їх замінить та коли це станеться

Одним із ключових показників успішності реформи буде припинення експлуатації українських доріг таких як “Богдан”, “Рут”, “Атаман” та інших маломістких автобусів. Поширення маршруток пояснюється їх доступною ціною при закупівлі.

У Києві презентували маршрутні автобуси нового зразка від перевізників, які перемогли у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

«Місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва, – зазначив під час презентації заступник голови КМДА Костянтин Усов. – Результат не ідеальний, але завдяки тому, що ми дискваліфікували недобросовісних гравців, які перебували у змові із різного роду функціонерами, ми повернули життєвий простір для нормальних перевізників. На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси».

Але з Києва зникли сучасні автобуси Volvo, натомість пасажирів возять іржаві “Богдани.

Перевізник пояснив, чому повернувся до старих і “несвіжих” автобусів – каже, у всьому винна війна та мобілізація.

Схоже, що “транспортна революція” закінчилася швидше, ніж почалася.