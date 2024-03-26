Народні депутатки від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла та Галина Третьякова зареєстрували законопроєкт №11104 з пропозицією притягнення до кримінальної відповідальності за «привласнення державних функцій».

На розгляд парламенту законопроєкт винесений 20 березня 2024 року, проте перед тим, як він з’явиться в порядку денному, із ним мають ознайомитися в комітеті з питань правоохоронної діяльності. Авторки в пояснювальній записці зазначили, що цей документ є складовою законопроєкту №11103 «Про спеціальні місії України» і має розглядатися одночасно з ним.

«Час з 24 лютого 2022 року для нашої країни є справжнім випробуванням на міцність та незалежність. Спротив російській агресії згортував всю країну та її мешканців. Наші друзі та міжнародні партнери з перших днів воєнного стану засуджують військові дії російської федерації та надають безпрецедентну підтримку народу України. Проте, не дивлячись на таку згуртованість та спільну протидію агресії російської федерації, мають місце випадки вчинення ганебними «громадянами України» дій направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій. Зазначені дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує встановлення відповідальності за дії таких ганебних «громадян України»», – йдеться в картці законопроєкту.

В пояснювальній записці йдеться про те, що в умовах війни це особливо небезпечно. Тому карати за таку «самодіяльність» пропонують ув’язненням з конфіскацією майна.

Саме тому депутатки пропонують внести зміни до Кримінального кодексу України, доповнивши його статтею 111-3, яка передбачатиме відповідальність за «привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування, без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку».

Авторки законопроєкту пропонують карати за такі дії позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з обов’язковим позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскації майна.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, пропонують карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Проте, як саме будуть визначати неуповноважених осіб законопроєкт не пояснює.

Після того, як інформація про законопроєкт з’явилась в Мережі, розпочалися справжні дебати. Користувачі соцмереж розділилися на два табори – одні ініціативу підтримали, інші ж були категорично проти та стверджували, що законопроєкт нібито є спробою «узурпації влади» та «закручуванням гайок» опозиції.

Безугла та Третьякова теж прокоментували законопроєкт на своїх сторінках у Facebook.

Галина Третьякова пояснила, що данийзаконопроєкт йде в парі з іншим – 11103 про «спеціальні місії», авторами якого є ті ж особи, що й для 11104. Крім того, вона нагадала, що Україна підписала «Конвенцію про спеціальні місії» та має в Конституції статтю 13, а згідно з цими документами, представляти державу за кордоном мають право лише президент, прем’єр-міністр і голова МЗС.

В свою чергу, Мар’яна Безугла відповіла, що «це компактна законопроєктна провокація» та пожартувала, що може зареєструвати відміну росії.

«Але якщо серйозно, то зареєстрований нами з Галиною законопроєкт №11104 про кримінальну відповідальність за неуповноважене представництво України у міжнародних переговорах – прецедент апеляції до історії та тест на політичну дискусію. Ось чому. Законопроєкт є похідним із американського Акту Логана, який досі чинний в США», – зазначила депутатка.

Як приклад, Безугла пригадала поїздку депутатів ОПЗЖ до росії у березні 2020 року.

Законопроєкт прокоментували також й колеги депутаток. Нардеп Роман Грищук на своїй сторінці в Facebook написав, що «право представляти Україну українцями таке ж непорушне, як і право законодавчої інціативи окремими депутатами. Може одним не подобатись інше і навпаки. Але і те, і те є і буде. Закон про які всі пишуть навряд чи колись буде розглянутий, не те що прийнятий».

Депутатка Київської міської ради Людмила Ковалевська вважає, що подібні законопроєкти під час війни – це не припустимо, більш того, навпаки – зараз всі хто має змогу спілкуватися з міжнародними партнерами всіх рівнів мають отримати карт-бланш на таке спілкування.

«Взагалі всі українці які мають сьогодні можливість доносити позицію України за кордоном мають, та навіть зобов’язані це робити. Держава ж, в свою чергу, зобов’язана надати нам такі повноваження та підтримати нас у цьому», – розповідає Людмила Ковалевська у коментарі нашому виданню.

«Такі законопроєкти не просто шкідливі, вони майже злочинні по відношенню до нашої країни, нашої демократії, до всіх надбань і досягнень, які в нас були за останні 30 років», – заявляє депутатка. «Я сподіваюсь, що такого роду законопроєкт ніколи не буде прийнятий», – резюмує вона.

Також на ініціативу Безуглої та Третьякової відреагувала Громадська активістка та голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. На думку активістки подібні законопроєкти не більш ніж імітація роботи та «палки в колеса».

Депутатка Каївради та членкиня фракції ЄС Ольга Чайка називає даний законопроєкт абсолютною дурницею, як зі сторони його написання, так і самої його ідеї.

«Дипломатичні зв’язки, дипломатичне поле, особливо під час повномасштабної війни – це неабияк важливо. Ми кожного дня маємо доводити чому нам потрібна зброя, ми кожного дня маємо говорити про те, які українці сильні. Кожен з нас, особливо ті, які наділені певною владою», – пояснює Ольга Чайка у коментарі нашому виданню.

Крім того, депутатка стверджує, що в нашому політикумі насправді є серйозні гравці, які готові і мають говорити на міжнародній арені про Україну та війну, про українців, просити зброю, наголошувати про проблеми щодня і без упину.

«Я вважаю що цей закон не має шансу на прийняття», – заявила Ольга Чайка та порадила авторкам законопроєкту направити свої сили у бік закону про мобілізацію, який досі не можуть прийняти.