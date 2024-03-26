Фото з соцмереж

У мережі спалахнув скандал щодо діяльності інформаційника Василя Панасюка, який нині працює кореспондентом на телеканалі “Дім”. Військовослужбовець Віталій Овчаренко опублікував серію дописів у соцмережі Х (колишній Твіттер) у яких заявив, що Панасюк у 2017 році навчався у створеній окупаційною адміністрацією так званої ДНР «Донбаській юридичній академії» та підтримував проросійського блогера Анатолія Шарія.

Скриншот з акаунту Віталія Овчаренка у соцмережі Х

У 2020-му році я побачив його експресивні коментарі. Я з ним зачепився у Твіттері. Потім – зайшов на його акаунт, почав гуглити. Я про нього публікував дописи ще у 2021-му. Але на той час мені не вдалося зробити публічною його діяльність“, – поділився військовослужбовець Віталій Овчаренко з редакцією “Межі”.

Овчаренко розповів, що в «академії», де навчався Василь, складають присягу на вірність так званій ДНР. Також військовий стверджує, що журналіст працював на Анатолія Шарія та публікує скриншоти коментарів, де Панасюк висловлює підтримку проросійському пропагандисту.

Скриншоти з соцмереж

Військовий поширив відео, де Василь бере участь у КВК фейкової республіки. Далі діалог із відеоматеріалу:

– Дивився твою історію браузера. Ти що дивишся українські ЗМІ?
– (мовчання)
– У сім’ї не без виродка

Мене ображає те, що людина, яка називала всіх, хто дивиться українське телебачення виродками, нині ведучий на українському телебаченні“, – говорить Віталій Овчаренко, військовослужбовець ЗСУ.

Фото з соцмережі Х

У коментарі “Детектору медіа” Василь Панасюк підтвердив, що на фото у формі справді він. Однак, присяги на вірність “ДНР” не складав. Навчався у “Донбаській юридичній академії” тому, що змоги й коштів виїхати на підконтрольні Україні території не було. А батьки наполягали, аби син здобув вищу освіту. Журналіст додав, як тільки подорослішав і почав сам ухвалювати рішення – виїхав з окупації.

Василь додав, що з Анатолієм Шарієм не співпрацював ніколи. А аргументів, які б підтверджували проросійськість блогера на той час не було. При цьому Панасюк погоджується, що після повномасштабного вторгнення, Шарій відкрито показав свою проросійську позицію і досі грає на руку Кремля.

У державному підприємстві “Мультимедійна платформа іномовлення України”, якому підпорядковуються канали “Дім” і “FreeДом”, підтвердили, що Василь Панасюк з лютого 2021 року працює в них на посаді спеціального кореспондента відділу інформаційного мовлення. У “МПІУ” заявили, що матеріали Овчаренка можуть бути використані для дискредитації ДП, а акаунти, з яких були опубліковані коментарі мають ознаки фейкових, або напівфейкових. Тому звернулись до Служби безпеки України з проханням встановити, чи не була це спланована інформаційна атака.

Державне підприємство, яке функціонує коштом моїх податків, пише на мене заяву до Служби безпеки України. Мене це обурює, але я нічого не боюся“, – обурений Віталій Овчаренко.

Надалі Віталій Овчаренко вимагає звільнення Василя Панасюка з посади спеціального кореспондента.

Журналіст – це незвичайна професія. Вона формує сенси та бачення суспільства. Тому я вимагаю, щоб Василя Панасюка звільнили з державного мовника. А його діяльність нехай кваліфікують правоохоронні органи“, – Віталій Овчаренко, військовослужбовець ЗСУ.

Редакція “Межі” намагалася взяти коментар у керівництва телеканалу “Дім” та журналіста видання “Детектор Медіа” Романа Мельника, який інтерв’ював Василя Панасюка.

Відповіді від телеканалу «Дім» редакція «Межі» так і не отримала. «Детектор Медіа» також, попри обіцянку, з нами не зв’язався.

  • Кулеба не заперечує відправку військ НАТО до України.
  • Японія та США планують найбільше оновлення договору про безпеку за останні 60 років через загрозу з боку Китаю, — FT.
  • ЗСУ атакували корабель «Костянтин Ольшанський» у Криму — речник ВМС.