У мережі спалахнув скандал щодо діяльності інформаційника Василя Панасюка, який нині працює кореспондентом на телеканалі “Дім”. Військовослужбовець Віталій Овчаренко опублікував серію дописів у соцмережі Х (колишній Твіттер) у яких заявив, що Панасюк у 2017 році навчався у створеній окупаційною адміністрацією так званої ДНР «Донбаській юридичній академії» та підтримував проросійського блогера Анатолія Шарія.

“У 2020-му році я побачив його експресивні коментарі. Я з ним зачепився у Твіттері. Потім – зайшов на його акаунт, почав гуглити. Я про нього публікував дописи ще у 2021-му. Але на той час мені не вдалося зробити публічною його діяльність“, – поділився військовослужбовець Віталій Овчаренко з редакцією “Межі”.

Овчаренко розповів, що в «академії», де навчався Василь, складають присягу на вірність так званій ДНР. Також військовий стверджує, що журналіст працював на Анатолія Шарія та публікує скриншоти коментарів, де Панасюк висловлює підтримку проросійському пропагандисту.

Військовий поширив відео, де Василь бере участь у КВК фейкової республіки. Далі діалог із відеоматеріалу:

– Дивився твою історію браузера. Ти що дивишся українські ЗМІ?

– (мовчання)

– У сім’ї не без виродка

“Мене ображає те, що людина, яка називала всіх, хто дивиться українське телебачення виродками, нині ведучий на українському телебаченні“, – говорить Віталій Овчаренко, військовослужбовець ЗСУ.

У коментарі “Детектору медіа” Василь Панасюк підтвердив, що на фото у формі справді він. Однак, присяги на вірність “ДНР” не складав. Навчався у “Донбаській юридичній академії” тому, що змоги й коштів виїхати на підконтрольні Україні території не було. А батьки наполягали, аби син здобув вищу освіту. Журналіст додав, як тільки подорослішав і почав сам ухвалювати рішення – виїхав з окупації.

Василь додав, що з Анатолієм Шарієм не співпрацював ніколи. А аргументів, які б підтверджували проросійськість блогера на той час не було. При цьому Панасюк погоджується, що після повномасштабного вторгнення, Шарій відкрито показав свою проросійську позицію і досі грає на руку Кремля.

У державному підприємстві “Мультимедійна платформа іномовлення України”, якому підпорядковуються канали “Дім” і “FreeДом”, підтвердили, що Василь Панасюк з лютого 2021 року працює в них на посаді спеціального кореспондента відділу інформаційного мовлення. У “МПІУ” заявили, що матеріали Овчаренка можуть бути використані для дискредитації ДП, а акаунти, з яких були опубліковані коментарі мають ознаки фейкових, або напівфейкових. Тому звернулись до Служби безпеки України з проханням встановити, чи не була це спланована інформаційна атака.

“Державне підприємство, яке функціонує коштом моїх податків, пише на мене заяву до Служби безпеки України. Мене це обурює, але я нічого не боюся“, – обурений Віталій Овчаренко.

Надалі Віталій Овчаренко вимагає звільнення Василя Панасюка з посади спеціального кореспондента.

“Журналіст – це незвичайна професія. Вона формує сенси та бачення суспільства. Тому я вимагаю, щоб Василя Панасюка звільнили з державного мовника. А його діяльність нехай кваліфікують правоохоронні органи“, – Віталій Овчаренко, військовослужбовець ЗСУ.

Редакція “Межі” намагалася взяти коментар у керівництва телеканалу “Дім” та журналіста видання “Детектор Медіа” Романа Мельника, який інтерв’ював Василя Панасюка.

Відповіді від телеканалу «Дім» редакція «Межі» так і не отримала. «Детектор Медіа» також, попри обіцянку, з нами не зв’язався.