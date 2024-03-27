Протягом останнього часу росія значно збільшила використання балістичних та надзвукових ракет. Ворог не відмовився від масованих ракетних атак, проте точкові удари надзвуковими ракетами можуть відбуватися будь-якої години дня або ночі, що становить основну загрозу. Тож, українцям слід бути готовими до подальших точкових ударів рф з все частішим використанням балістичних та надзвукових ракет.

З такою заявою виступила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Київ24.

«Ворог знаходиться у певній стадії відчаю, коли може застосовувати таке рідкісне озброєння. Те що вони перейшли на удари балістикою свідчить, що їх явно не влаштовує рівень нашої протиповітряної оборони, тобто ефективність її протидії. Бо зараз їх масовані атаки не мають того переліку результатів, які вони собі позначали», – пояснила Гуменюк.

За її словами, росія буде продовжувати наносити як точкові удари з використанням «складного» для української ППО озброєння – надзвукового або балістичного, так і масовані атаки – дронові чи інші, суто ракетні.

«Атаки будуть продовжуватись. Потенціал і балістичних ракет, і надзвукових ракет у ворога є. Наскільки багато – тут не хочу влаштовувати якісь жахачки, але треба розуміти, що кілька десятків – це вже дуже багато. Тому що удар навіть однією такою ракетою – це руйнування, трагедії. Навіть коли працюють системи типу Patriot – Київ це побачив – збиття подібної ракети теж може завдавати чимало шкоди, чимало руйнувань», – заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Гуменюк також звернула увагу на те, що точкові удари можуть відбуватися будь-якої пори дня або ночі на відміну від масованих атак, які потребують певного часу для підготовки.

«Точкові удари – це основна загроза, яку треба усвідомлювати. Вона може бути реалізована ворогом будь-якої миті. Масовані ракетні атаки потребують більшої підготовки, вони можуть мати відтермінування від 7 до 10 днів, до двох тижнів. І тут треба пам’ятати, що той період затяжної паузи у півтора місяця, який ми спостерігали, був спровокований силами оборони України. Тому що наша бойова робота суттєво втрутилась в розгортання їхніх планів. Знищення повітряного радіолокаційного пункту спостереження одного, потім другого, серйозний літакопад, загрози для тактичної і стратегічної авіації. Ворог переоцінював і переформатовував свої атаки. Зараз, цілком ймовірно, що провівши певну оцінку таких викликів і ризиків вони можуть перейти в трошки інший режим інтенсивності», – зауважила вона.

Речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода» розповів, що застосування росією гіперзвукових ракет «Циркон» може означати, що у ворога є дефіцит інших типів ракет.

«Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не запускали. Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовуючи різні пускові установки, типу «Бастіон», «Бал». Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – крилатих ракет «Калібрів», «Іскандерів» та інших, то вони б застосовували їх», – наголосив речник Повітряних Сил.

Крім того, Євлаш не виключає, що це міг бути експеримент ворога для перевірки роботи української системи ППО.

«Щоб перевірити нашу систему ППО, де, що і як захищено, що як прикрито, аби надалі вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак», – додав він.

Напередодні Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті повідомив, що росія розпочала серійне виробництво гіперзвукових ракет «Циркон». Зокрема, у січні російське агентство ТАСС виступило з заявою, що рф збільшить виробництво гіперзвукових ракет «Циркон» і «Кинжал» у цьому році.

Втім, попри власну спроможність виготовляти зброю та боєприпаси, росіяни також змушені звертатися по допомогу й до інших диктатур, таких як Північна Корея. Чим теж частково пояснюється зростаюче використання балістичних ракет.

Один з перших фактів застосування військами рф балістики КНДР було зафіксовано ще наприкінці минулого року.

Інформацію про походження ракет підтвердили висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міноборони і Міжвідомчої робочої групи при ОГП, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їхні уламки. Ракети мали різні маркувальні номери та мали на собі символи, які свідчать про їх корейське походження. Характер та обсяг руйнувань, особливість траєкторії польоту були різними.

За словами Гуменюк, станом на сьогодні для атак по Україні, у тому числі й по Києву, війська рф накопичили ракети, зокрема й «Циркон», в анексованому Криму. Також вона додає, що через ймовірність застосування країною-агресором ракет із високою дальністю, повітряна тривога з півдня поширюватиметься і на північні регіони. Тож, у Києві можуть значно почастішати повітряні тривоги.

Вона підтвердила, що під час минулого обстрілу Києва на Тарханкуті були розгорнуті пускові берегові ракетні комплекси, оперативно-тактичні комплекси, які можуть завдавати удари як балістикою типу «Іскандер-М», так і надзвуковими ракетами «Онікс», які є протикорабельними, і власне «Цирконами», які є модернізованими і більш сучасними ракетами з більшою дальністю.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня нагадує, що ми вже маємо досвід, коли росіяни били по Києву балістикою з Криму. Таким чином ворог намагається тиснути на українців із найбільш несподіваних напрямків і використовувати озброєння, яке буде ускладнювати роботу нашої ППО.

Наталія Гуменюк наголосила, що Сили оборони розуміють і бачать, яке озброєння ворог може використовувати, що він не зупиняється в модернізації ракет. Для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, тож рф може продовжувати час від часу здійснювати точковий терор із акцентом, у тому числі на Київ.

Крім того, як повідомив «Суспільному» керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький, всі заяви про неймовірні характеристики рекети – не більш ніж просто слова.

«Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики «супер», «гіпер» – все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована», – заявив він.

Експерт зазначив, що українське ППО може їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

««Циркон» гіперзвукова ракета, яка за своїм призначенням є протикорабельною, тому вона небезпечна скоріше не своєю точністю, а швидкістю польоту. При заявлених 2700 м/с в неї досить короткий час підльоту. Між виявленням нашими РЛС і враженням цілі тривають лічені хвилини. Відповідно найбільш небезпечною вона на півдні та сході, бо між пуском і підльотом різниця часу 3-4 хв. В цьому її найбільша небезпека», – пояснив в коментарі нашому виданню військовослужбовець 47 омбр Євгеній Романюк.

На питання чим Україна може відповісти на ракетний терор рф військовий відповідає, що ми маємо виявляти та знищувати потужності ворожого ВПК на яких виготовляють озброєння такого типу.

«Точно так само знищувати інженерів, відповідальних за розробку і виготовлення такого озброєння. Крім того, перекривати канали поставок комплектуючих для виробництва ракет», – додає Євгеній Романюк.