Перемовини щодо ліцензування обсягів агропоставок між Україною та Польщею можуть завершитись наприкінці цього тижня, цього очікують сторони. Переговори вже відбувалися, але про подробиці сторони говорили мало і в основному про ультиматуми.

Польща вимагає припинити транзит українського збіжжя. Варшава веде перемови, щоби запровадити ліцензії на сільгосппродукти з України, — повідомив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетьман.

За його словами, протягом трьох місяців протесту фермерів вдалося реалізувати чимало вимог. Також польський урядовець зазначив , що переговори з українською стороною вже на фінішній прямій.

“Я не впевнений, що ситуацію вдасться вирішити до кінця цього тижня, так і в наступні декілька тижнів. Складається враження, що польські фермери кимось вмотивовані робити ці заходи. Вони хочуть вплинути на перегляд продовження безмитної торгівлі з України. Можливо, запровадження екстреного гальмування буде аргументом для польських фермерів зупинити блокаду” , – Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень

“Цей конфлікт наближається до свого кінця на умовах ліцензування української продукції. Поляки не відступляться від свого. Але не факт, що воно буде вирішене найближчими днями – це найоптимальніший сценарій”, – Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування “Діалог”.

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський трохи відкрив завісу перемов між Україною й Польщею. Каже – Єврокомісія запропонувала нашому уряду на рік дещо обмежити експорт певних категорій сільгосптоварів до ЄС – якщо визначені обсяги буде перевищено.

Як зауважив нардеп, якщо обмеження застосують, наша економіка зазнає збитків на суму від трьохсот мільйонів до мільярда доларів. Рішення наразі ще не ухвалене.

Щодо збитків нині, економіст Іван Ус каже, хоч і влада очікує недоотримання до бюджету – нині ситуація стабільна.

“За даними Державної митної служби, лютому поточного року Україна експортувала зернових на $955 млн. В січні до цього – $880 млн. Подібні показники були ще у березні минулого року, але тоді й ціни були вищі. Тому я не впевнений, що Україна суттєво щось недоотримує”, – поділився Іван Ус, кандидат економічних наук.

Сьогодні міністр аграрної політики України Микола Сольський проведе переговори зі своїм польським колегою Чеславом Секерським. До діалогу залучені представники асоціацій місцевих аграріїв. Раніше урядовці країн називали дату вирішення конфлікту – 28 березня. Мовляв, у цей день розставлять всі крапки над “І” та підпишуть угоду.

Втім, експерти попереджають – поляки зробили мітинги інструментом маніпуляцій.

“Брюссель допустив помилку, коли дозволив країнам-сусідам Болгарії та України мати окрему митну політику. Це може спричинити подальші мітинги в цих державах та негативно вплинути на ЄС”, – Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Андрій Миселюк у свою чергу сказав:

“Мітингами поляки завдали тренд, як інструмент досягнення своєї мети. Ми бачили, як їх підтримували і в інших країнах Європи. Тому, я думаю, що протести надалі будуть відбуватися, а політики будуть їх використовувати у своїх інтересах”