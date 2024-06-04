Вже третій рік Україна веде агресивну війну проти Росії, і з кожним днем стає все очевидніше, що країні необхідно віддалятись від впливу агресора не лише на політичному й економічному фронті, але й в інформаційному та культурному. Проте, на жаль, деякі українські медіа продовжують поширювати контент, який активно залучає українців в інформаційний простір росіян. Це викликає неабияке обурення серед українців, які прагнуть зосередитися на власній державі та її проблемах.

«5 канал», як відомо, до 2021 року належав колишньому Президенту України Петру Порошенку. Він був засновником та головним власником цього медіа, але після того, як 7 листопада 2021 року набрав чинності закон про олігархів, за яким телеканали почали розцінювати як засіб для боротьби влади з неугодними ЗМІ та опозиційними силами, Порошенко передав усі свої акції новому медіахолдингу «Вільні медіа», до співвласників якого відносять Ірину Геращенко, Володимира Ар’єва, Ірину Фріз та Вікторію Сюмар, які входять до партії «Європейська Солідарність», яка повністю підпорядковується Петру Порошенку.

Тож, зважаючи на це, він досі є частим гостем на «5 каналі» й значна кількість сюжетів досі присвячена йому. Це ймовірно каже про те, що його вплив на медіапростір до цього часу залишається значним.

«5 канал» не вперше стає приводом для скандальних обговорень у соцмережах. Чого тільки коштує випуск календаря з оголеними журналістками цього медіа, який викликав суспільний резонанс через очевидну обʼєктивізацію жінки та її тіла. Більше про цей календар «Межа» раніше розповідала у сюжеті.

Останнім часом у соціальних мережах «5 каналу» досить часто можна зустріти публікації, які стосуються подій у Росії, її внутрішньої політики та інших новин, які не мають прямого відношення до України.

Якщо брати з останнього, то це новина про виступ Ольги Бузової в Уфі на день захисту дітей, яка виступає у досить відвертому образі. Що насправді не є новиною, яка хоча б якимось чином дотична до українського медіапростору. Й це враховуючи те, що сама Ольга, як відомо, з самого початку досить активно підтримує агресію Росії проти України.

Користувачі соцмереж поділяють думку, щодо недоречності даної події у нашому інфопросторі:

Або для прикладу інша новина, яка також ніякого звʼязку із нашими українськими реаліями не має:

Тут користувачі мали подібну реакцію:

Й на останок третій приклад, до якого варто зауважити, що періодичність та частота подібних новин досить висока.

Й подібних публікацій безліч, їх частота іноді вражає. Стає не зовсім зрозуміло, з якою метою редакція «5 каналу» продовжує тримати українське суспільство у курсі подій держави-агресора.

В Україні є безліч власних важливих тем, які потребують уваги та висвітлення. Економічні та соціальні проблеми, реформи, боротьба з корупцією, культурні події — все це вимагає медійного супроводу, аби українці могли бути добре поінформованими про те, що відбувається в їхній країні.

Українське суспільство заслуговує на те, щоб медіа відображали його реалії та проблеми, а не концентрувалися на подіях у державі, з якою ми ведемо війну. Лише так можна досягти справжньої незалежності та зміцнити національну єдність, але редакція «5 каналу», на жаль, не підтримує дану тезу, виходячи з обʼєму новин, які висвітлюють лише російський інформаційний простір.