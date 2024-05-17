За даними Міністерства освіти і науки, з 24 лютого 2022 року в Україні постраждали майже 3,5 тисячі закладів освіти, із них понад 360 зруйновані повністю, а отже кожна сьома школа, станом на сьогодні, пошкоджена.

Найбільше постраждали школи в Донецькій, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Як наслідок, більш ніж 5 мільйонів українських школярів втратили можливість навчатися і спілкуватися наживо.

Саме тому, з метою відновлення простору для освіти в регіонах України, що постраждали внаслідок бойових дій, був створений проєкт «Pixel Donate».

«Освітні заклади – одна з ключових цілей російських окупантів. Два роки війни стали випробуванням для української освіти. Діти втратили найважливіше – можливість навчатися і спілкуватися наживо.

З кожним днем все більше закладів освіти у прифронтових зонах потребують відновлення, створення надійних та комфортних просторів для укриттів, де також може відбуватися освітній процес», – розповідає команда Pixel Donate.

Перейшовши на сайт проєкту можна побачити інтерактивну карту України на якій зображені впізнавані та аутентичні символи, місця та персоналії, які складаються з мільйона маленьких цеглинок-пікселів.

Кожен піксель коштує $1, що робить його придбання доступним для кожного бажаючого підтримати проєкт.

Обираючи піксель на карті та його колір спільними зусиллями благодійників буде створена унікальна карта України.

«Ідея створення проєкту виникла у 2022 році, з початком повномасштабної війни. Коли всі друзі та знайомі почали збиратися в групові чати і спільними зусиллями шукати необхідні речі. Комусь треба було знайти бронік, комусь придбати каску. Проте, це було не масштабовано. Тож, щоб більше зібрати та, відповідно, допомогти потрібно було масштабувати процес», – в коментарі нашому виданню розповідає співзасновник Pixel Donate Юрій Каленюк.

З кожним придбаним пікселем карта України оживатиме та набуватиме свого неповторного вигляду, а кожен донат пришвидшить відбудову безпечних освітніх просторів, – кажуть ініціатори проєкту.

«Ми допомагаємо створити школярам умови, які допоможуть перезавантажити освітній процес, сісти за парти, нарешті зустрітися з друзями та вчителями. Тимчасові простори для навчання та повернення права на освіту українським дітям стануть мотивацією для батьків повернутися на Батьківщину», – йдеться на сайті Pixel Donate.

Основна ідея проєкту, за словами розробників, показати силу маленьких внесків, те як $1 впливає на реалізацію глобальної мети та збір непідйомної, на перший погляд, суми. «В перші дні повномасштабного вторгнення почали донатити великі компанії, такі як Розетка, Нова Пошта та інші. І на цьому тлі людям здавалося, що їх 20 чи 50 гривень настільки маленькі, що їх ніби соромно донатити. Зараз вже минуло два з половиною роки війни і люди розуміють, що навіть одна гривня важлива. Тоді ж такого розуміння не було і ми хотіли це змінити показавши, що всі між собою рівні та разом роблять класну справу», – пояснює Юрій Каленюк. Прототипом для створення Pixel Donate став сайт «The Million Dollar Homepage», засновники якого продавали мільйон пікселів заради забави, що потім стало культурним феноменом.