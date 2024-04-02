Наступні коментарі залишили глядачі під програмою на YouTube:

Певні, коментарі вас зацікавили. Ну а тепер до історії «вагітної у 16».

Головну героїню звати Люда. Вона проживає у селі Яблунівка, Київської області. Дівчина закохалася у свого вчителя інформатики Сергія. Сергію 32, він розведений і має дитину від першого шлюбу.

Люда писала Сергію соцмережах. Спочатку педагог думав, що це «гра». Але коли побачив як дівчина ставиться до нього, у програмі він це називав «з повагою», то вступив з нею у стосунки.

Вони з’їхалися, почали жити в Білій Церкві і Люда погодилася на інтимну близькість. І потім, УВАГА, щоб «завидний педагог» не пішов від неї, Люда спеціально завагітніла.

«У першу чергу важливо зазначити, що вік сексуальної згоди згідно з чинним законодавством України 16 років. Якщо сексуальні стосунки почалися у віці 15 років — це кримінальний злочин. Це є дуже важливим в даній ситуації», — Ольга Зінченко, психологиня, гештальт-терапевтка.

«У даному випадку, відповідальність передбачена розділом IV Кримінальні правопорушення проти статтевої свободи та статтевої недоторканості особи, а саме, стаття 152/155ККУ. Покарання передбачене у вигляді позбавлення волі до 5 років», — зазначає Артем Ковальов, керівник практики кримінального права адвокатського бюро «Приходько та партнери».

Батьки ж Люди до поліції не звертаються, а приймають Сергія до своєї родини. Мати погрожує, що напише заяву правоохоронні органи, однак не робить цього.

Далі ж в житті новоспеченої пари з’являється нова проблема — спільний побут. Сергій критикує Люду за її нехазяйновитість та небажання розвиватися.

От і наша редакція, як і останній коментатор, не розуміє, що не так із законодавством. Правозахисник Артем Ковальов каже, проблема у суспільстві. Він та Альона Парфьонова спираються на міжнародний досвід.

«В європейських країнах поведінка вчителя була б неприпустима і про це обовʼязково повідомили б в поліцію: батьки або вчителі школи. Першочергово, це розцінюється, як домагання вчителя до учениці, тому педагога мали негайно відсторонити від роботи та провести розслідування. Кваліфікуються такі дії за статтею 153 ККУ. На жаль, в нашій країні питання порушення статевої (сексуальної) автономії особи чомусь часто замовчується. Як наслідок, дані події можуть мати системний характер, що своєю чергою, призводить до нормалізації такої життєдіяльності в цілому», — Артем Ковальов, керівник практики кримінального права адвокатського бюро «Приходько та партнери».

«До прикладу: такі випадки США дуже однозначні, а в Україні — ні. І ще один важливий аспект — це відсутність статевого виховання в українському суспільстві. Я не буду акцентувати увагу на шкільній програмі, тут питання в родинах: низький рівень розуміння суті відносин видно одній фразі героїні: «Хотіла втримати дитиною, думала, що дитина зблизить, а вийшло навпаки»», — Олена Парфьонова, співголова громадської організації «Батьки SOS».

Люда народжує дитину. Хлопчика називають Тимуром. Після пологів у пари виникають конфлікти, і тут з’являються «чарівні феї» — експерти телеканалу СТБ. Та замість того, аби звертатися до соцслужб та правоохоронців, героїню ведуть в салон краси, влаштовують молодятам побачення і ХЕПІ-ЕНД.

«Не дивлячись на «хеппі енд», я б звернула увагу на відсутність запобіжників повторення цієї історії. Якби вчителі в Україні мали б сертифікати/ліцензії чи дозвіл на роботу, то навіть, попри відсутність кримінальної справи по цій ситуації, цей вчитель мав би бути відсторонений від викладання з дітьми.

Адже гарантій, що така ситуація не повториться — немає, а педагог очевидно позитивно ставиться до статевих відносин з неповнолітньою», — співголова громадської організації «Батьки SOS».

Після великого резонансу, який спричинив випуск, дівчина опублікувала пояснення у себе в соцмережах.

Тобто, завагітніла Люда не в 16 років, а — у 18. А сценаристи телеканалу СТБ так перегнули з драматургією, що не помітили, коли стерли межі Кримінального Кодексу України.

Тому, якщо ви збираєтеся дивитися випуск з дитиною, то й це потрібно робити правильно. Далі поради психолога з цього приводу:

«Переглядаючи даний випуск, важливо пояснювати дітям, що таке відповідальність. Робити акцент на тому, що для виховання дитини спочатку потрібно забезпечувати свої власні потреби, розуміти та знати себе, отримати певний життєвий досвід, який потім можна передати своїй дитині. Важлива як психологічна стійкість, так і фінансова незалежність. Також важливо нагадувати підліткам про методи контрацепції та важливість сексуальної освіти дітей. Про секс та безпеку потрібно говорити, починаючи з дитинства. Це важливо для того, щоб сформувати розуміння особистих кордонів, значення терміну «добровільної згоди на секс» та звичайно, що контрацепції, яка необхідна не тільки для того, щоб захиститись від ранньої вагітності, а і від хвороб, що передаються статевим шляхом», — ділиться психологиня та гештальт-терапевтка Ольга Зінченко.