Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження проти Віктора Поліщука за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" після публікації розслідування "Схем" на Радіо Свобода.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з цим розслідуванням, один з найбагатших бізнесменів України, Віктор Поліщук, власник торговельно-офісного центру “Гулівер” та мережі “Ельдорадо”, під час воєнного стану виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки за допомогою підроблених документів.

«У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», —йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

Поліщук подавався в систему «Шлях» як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористалися без відома організації.

Розслідування зокрема показало, що Віктор Поліщук 5 разів виїжджав за кордон під час воєнного стану. Одного разу на вантажівці, влаштувавшись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але заявлений вантаж не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському «Мерседесі».

Також нагадуємо, що компанії Поліщука у 2022 році не повертали борги державним банкам України, але продовжували придбавати дорогі автомобілі.

На запит журналістів Радіо Свободи дати коментар, Вікор Поліщук відповів мовчанкою.