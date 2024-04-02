Віктор Поліщук

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з цим розслідуванням, один з найбагатших бізнесменів України, Віктор Поліщук, власник торговельно-офісного центру “Гулівер” та мережі “Ельдорадо”, під час воєнного стану виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки за допомогою підроблених документів.

«У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», —йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

Поліщук подавався в систему «Шлях» як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористалися без відома організації.

Розслідування зокрема показало, що Віктор Поліщук 5 разів виїжджав за кордон під час воєнного стану. Одного разу на вантажівці, влаштувавшись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але заявлений вантаж не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському «Мерседесі».

Також нагадуємо, що компанії Поліщука у 2022 році не повертали борги державним банкам України, але продовжували придбавати дорогі автомобілі.

На запит журналістів Радіо Свободи дати коментар, Вікор Поліщук відповів мовчанкою.

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