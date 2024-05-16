У Сербії, у місті Белград, для дітей підготували задачу на тему битви під Часовим Яром.

Про це повідомляє сербське медіа Nin.rs.

Учні п’ятого класу початкової школи у Белграді отримали контрольну вправу з математики, яка поширилася в соціальних мережах і викликала бурхливу реакцію людей. Завдання мало перевірити набуті учнями знання про дроби, проте проілюструвати текст задачі вирішили на прикладі російсько-української війни.

“Зараз йде військовий конфлікт між Росією та Україною. На початку битви за Часів Яр росіяни були за 5 кілометрів від центру міста. За перший тиждень вони просунулися на 1,2 кілометра. За другий тиждень, після знищення української протиповітряної оборони, вони просунулися на 5/9 кілометра більше, ніж за перший тиждень. Українські солдати контратакували та повернули собі майже всі території. На скільки кілометрів мають просунутися росіяни, щоб дістатися до центру Часового Яру?”, – звучить текст задачі.

Сам вчитель, зазначає видання, не бачить у завданні нічого поганого, проте дирекція школи визнала задачу неприйнятною і пообіцяла звільнити педагога.