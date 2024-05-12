На Херсонщині зараз навчаються майже 96 тисяч здобувачів освіти: від дошкілля до вишів. Всі вони працюють дистанційно, оскільки деокуповані території перебувають в “червоній зоні” – правобережжя Херсонщини зазнає постійних обстрілів з окупованого Лівобережжя.

Про це повідомила начальниця управління освіти й науки Херсонської ОВА Тетяни Юшко, пише “Радіо Свобода”.

За її словами, безпекова ситуація не дозволяє здійснювати освітній процес в очному або змішаному форматі.

“У нас є діти, які перебувають за межами Херсонської області, на підконтрольній владі України території й за кордоном, але навчаються в наших закладах освіти. Це рішення батьків, який заклад освіти дитина буде відвідувати”, – додала Юшко.

Також вона повідомила, що освітній навчальний процес за українською програмою в закладах Херсонщини здійснюють понад п’ять тисяч вчителів, і приблизно 870 вчителів перебувають у резерві.

“Навіть в довоєнний час ми мали потребу в педагогічних кадрах. Щоб уникнути дисбалансу, ми плануємо відновити на профілях старшої школи мотивацію старшокласників до навчання і повернення до педагогічних спеціальностей. Але я хочу наголосити, що кадрового голоду ми сьогодні не відчуваємо”, – сказала посадовиця.

Як зазначала начальниця управління, загалом у 2023–2024 році освітній процес на Херсонщині здійснює 338 закладів освіти.

“Якщо говорити конкретно по кожній галузі, то у нас працює дистанційно 93 дошкільних заклади – у них майже 7 тисяч здобувачів освіти. У 180 закладах загальної середньої освіти навчається 63 тисячі учнів. 15 позашкільних закладів охопили 2 тисячі здобувачів освіти. 14 закладів професійно-технічної освіти навчають 3 тисячі осіб. 16 закладів фахової передвищої – майже 7 тисяч. І 13 закладів вищої освіти, де навчаються майже 14 тисяч осіб. В інклюзивних закладах навчається понад 600 дітей”, – проінформувала Юшко.