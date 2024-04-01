На всі ці питання у інтервʼю для нашого видання «Межа» відповів Дмитро «Дипломат» Андрющенко, офіцер Управління 12 Бригади «Азов» Національної гвардії України, офіцер комунікації та взаємодії у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ГУР та у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Дмитро перебував у полоні 4 місяці. У вересні минулого року він разом з двома сотнями людей повернувся на підконтрольну Україні територію.
На питання нашої журналістки, чи були в Дмитра моменти, коли росіяни хотіли перетягнути його на свою сторону та видати російське громадянство, він відповів:
“Так, звичайно. Там майже всіх вони намагаються перетягнути. Використовують вони, як на мене, ну максимально дитячі уловки. Які, знаєте, ну смішні. Там в стилі “А не хочеш громадянство російської федерації?”.
Я відповідав, що ні. Питають, чому? А я питаю: “Ну а чому я маю хотіти?”. В них теж був аргумент. Ти ж російськомовний… До речі, от чому, знову ж таки, важливо переходити на українську мову”.
Дмитро Андрющенко сказав, що вже не згадує про полон, адже після його звільнення пройшло чимало часу. Він, за його словами, вже повністю відновився і спрямовує всі сили на допомогу тим, хто ще не повернувся.
Також він додав, що одна з найважливіших для нього задач зараз — допомагати родичам військовополонених.
Наша журналістка поцікавилась в Дмитра, як він і його бригада допомагає родичам дочекатися своїх близьких з полону.
“Є Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Він відповідає за діяльність повʼязану з військовополоненими. Офіцером комунікації й взаємодії між своїм підрозділом і цією установою є я. В нас дуже багато оперативно-аналітичної роботи. Є дуже багато факторів.
Відбуваються різні процеси, в тому числі переміщення військовополонених, процес засудження військовополонених, що є незаконним. Але факт такий є. Засуджують людей зокрема і до довічних позбавлень волі. Нам це теж треба відслідковувати і дізнаватись, чи можна юридично їм допомогти, знайти адвокатів чи юристів зі сторони Росії.
Також важливою є міжнародна політика: ми доносимо на міжнародному рівні цю проблему і намагаємось знайти країн-помічників, які б нам допомогли визволити і повернути наших полонених”, — відповів на це Андрющенко.
На те, чи має право влада говорити близьким військовополонених про їх стан і місцезнаходження, якщо вона отримала таку інформацію, Андрющенко відповів:
“В багатьох випадках ми справді не маємо такої інформації. Полонені захоплені та території РФ, в нас будь-які стосунки з нею розірвані. Вони, коли беруть людей в полон, не звітують нам.
Те, що відбувається між нами і Росією — в принципі не нормально в світовій практиці. Більше дипломатії є в стосунках між Ізраїлем і Палестиною, це парадоксально. Росія, яка себе називає цивілізованою державою, не виконує взагалі ніяких зобовʼязань женевської конвенції. Я багатьом родичам полонених це пояснюю”, — сказав офіцер.
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