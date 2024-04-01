В Україні регулярно проходять акції щодо полонених з Азову, у полоні лишається величезна кількість людей. Що робить влада, щоб повернути військовополонених додому? Чому деякі речі їй не під силу? Як досягти взаєморозуміння між владою та родинами військовополенних?

На всі ці питання у інтервʼю для нашого видання «Межа» відповів Дмитро «Дипломат» Андрющенко, офіцер Управління 12 Бригади «Азов» Національної гвардії України, офіцер комунікації та взаємодії у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ГУР та у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Дмитро перебував у полоні 4 місяці. У вересні минулого року він разом з двома сотнями людей повернувся на підконтрольну Україні територію.

На питання нашої журналістки, чи були в Дмитра моменти, коли росіяни хотіли перетягнути його на свою сторону та видати російське громадянство, він відповів:

“Так, звичайно. Там майже всіх вони намагаються перетягнути. Використовують вони, як на мене, ну максимально дитячі уловки. Які, знаєте, ну смішні. Там в стилі “А не хочеш громадянство російської федерації?”. Я відповідав, що ні. Питають, чому? А я питаю: “Ну а чому я маю хотіти?”. В них теж був аргумент. Ти ж російськомовний… До речі, от чому, знову ж таки, важливо переходити на українську мову”.

Дмитро Андрющенко сказав, що вже не згадує про полон, адже після його звільнення пройшло чимало часу. Він, за його словами, вже повністю відновився і спрямовує всі сили на допомогу тим, хто ще не повернувся.

Також він додав, що одна з найважливіших для нього задач зараз — допомагати родичам військовополонених.

Наша журналістка поцікавилась в Дмитра, як він і його бригада допомагає родичам дочекатися своїх близьких з полону.

“Є Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Він відповідає за діяльність повʼязану з військовополоненими. Офіцером комунікації й взаємодії між своїм підрозділом і цією установою є я. В нас дуже багато оперативно-аналітичної роботи. Є дуже багато факторів. Відбуваються різні процеси, в тому числі переміщення військовополонених, процес засудження військовополонених, що є незаконним. Але факт такий є. Засуджують людей зокрема і до довічних позбавлень волі. Нам це теж треба відслідковувати і дізнаватись, чи можна юридично їм допомогти, знайти адвокатів чи юристів зі сторони Росії. Також важливою є міжнародна політика: ми доносимо на міжнародному рівні цю проблему і намагаємось знайти країн-помічників, які б нам допомогли визволити і повернути наших полонених”, — відповів на це Андрющенко.

На те, чи має право влада говорити близьким військовополонених про їх стан і місцезнаходження, якщо вона отримала таку інформацію, Андрющенко відповів:

“В багатьох випадках ми справді не маємо такої інформації. Полонені захоплені та території РФ, в нас будь-які стосунки з нею розірвані. Вони, коли беруть людей в полон, не звітують нам. Те, що відбувається між нами і Росією — в принципі не нормально в світовій практиці. Більше дипломатії є в стосунках між Ізраїлем і Палестиною, це парадоксально. Росія, яка себе називає цивілізованою державою, не виконує взагалі ніяких зобовʼязань женевської конвенції. Я багатьом родичам полонених це пояснюю”, — сказав офіцер.