Фото з сайту ЦПД при РНБО.

Редакція “Межі” поспілкувалася з керівницею департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО Аліною Бондарчук, щоб з’ясувати, як відбирали ресурси, внесені до списку. 

Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО.

“Ми керувалися поширенням ворожих наративів і датою створення каналу. Ресурсів-одноденок може бути мільйон і їх усі перераховувати немає сенсу, тому що деякі реєструють для “розгону” конкретної дезінформаційної кампанії. Тому ми обирали довгоіснуючі канали, які на постійній основі поширюють фейки, ІПСО”, – Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО. 

Бондарчук нагадує, раніше публікували “білий та чорний” списки Telegram-каналів. За таким принципом працюватимуть і з TikTok.

““Білий” список поки у розробці. Ми над цим працюємо. Перелік буде доповнюватися: і Telegram, і TikTok-каналів. Робити це будемо раз на місяць. Ми отримуємо запити на офіційну пошту. Верифікуємо дані, які надсилають люди, і перевіряємо ресурси”, – Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО. 

Тому, якщо ви виявили TikTok-канал, що поширює ворожу дезінформацію, і його ще немає у списку — пишіть на пошту — [email protected]. У ЦПД анонсують не лише розробки нових списків, але й поповнення вже створених. 

“Наразі в “білому” списку Telegram-каналів лише державні структури. Ми посилаємося саме на них, вони є верифікованими. У квітні буде оновлення цього переліку”, – Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО. 

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