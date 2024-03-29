Центр протидії дезінформації спільно з Кібердепартаментом СБУ виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації у мережі TikTok. Списки ІПСО-ресурсів допоможуть українцям уникати каналів, які розповсюджують ворожі наративи, маніпуляції і неправду.

Редакція “Межі” поспілкувалася з керівницею департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО Аліною Бондарчук, щоб з’ясувати, як відбирали ресурси, внесені до списку.

“Ми керувалися поширенням ворожих наративів і датою створення каналу. Ресурсів-одноденок може бути мільйон і їх усі перераховувати немає сенсу, тому що деякі реєструють для “розгону” конкретної дезінформаційної кампанії. Тому ми обирали довгоіснуючі канали, які на постійній основі поширюють фейки, ІПСО”, – Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО.

Бондарчук нагадує, раніше публікували “білий та чорний” списки Telegram-каналів. За таким принципом працюватимуть і з TikTok.

““Білий” список поки у розробці. Ми над цим працюємо. Перелік буде доповнюватися: і Telegram, і TikTok-каналів. Робити це будемо раз на місяць. Ми отримуємо запити на офіційну пошту. Верифікуємо дані, які надсилають люди, і перевіряємо ресурси”, – Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО.

Тому, якщо ви виявили TikTok-канал, що поширює ворожу дезінформацію, і його ще немає у списку — пишіть на пошту — [email protected]. У ЦПД анонсують не лише розробки нових списків, але й поповнення вже створених.

“Наразі в “білому” списку Telegram-каналів лише державні структури. Ми посилаємося саме на них, вони є верифікованими. У квітні буде оновлення цього переліку”, – Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД при РНБО.