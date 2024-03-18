Популярна українська порноакторка Юлія Сенюк, відома за сценічним псевдонімом «Джозефіна Джексон» знялась у спільній благодійній фотосесії з військовими, які втратили кінцівки.

У фотопроєкті прийняли участь 12 захисників України. Отримані світлини будуть використані для того, щоб створити календар, кошти з продажу якого витратять на реабілітацію та протезування наших військових з ампутаціями.

Про це сама акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Фотосесію провели в театрі. Акторка була вдягнена у вечірню сукню, а військові – у смокінги та костюми.

«Чому саме театр і костюми, спитаєте ви? А тому, що ми всі вже бачили наших хлопців у військовій формі, або ж у центрах реабілітації, що є дуже заїждженою і не цікавою темою, тому більшість з вас просто оминає це стороною. А таке перевтілення відкриває їх з зовсім іншої сторони – вишукані, елегантні, красиві джентльмени. Це дає їм більше впевненості у собі і відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм, а не жаль і сльози… Повірте, цього всього для них вже більш ніж достатньо», – розповіла Юлія Сенюк про свій черговий благодійний проєкт.

Також акторка додала, що «етап жалю вже давно пройдений, і тепер нам потрібно подарувати їм жагу до життя, залучаючи в такого роду дійства».

Юлія Сенюк допомагає ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення – активно долучається до зборів, висвітлює інформацію та допомагає військовим з інвалідністю. Зокрема, вона долучилась до психологічної реабілітації поранених військових, разом з ними Сенюк відвідує басейн, практикує англійську та фотографується.

Нині Юлія Сенюк збирає мільйон доларів на протези для ветеранів у Центрі спасіння життя. Для цього дівчина почала знімати відеоблог про потреби воїнів.

«На одного хлопця в середньому може піти 10 мільйонів гривень. Це враховуючи реабілітацію, протез і все решта. Тому кошти нереальні, ми постійно шукаємо фінансування. Багато людей просили мене зробити фан-зустрічі. Чому б їх не зробити, але з якоюсь користю? Всі гроші будуть задоначені: від квітків, мерч, аукціон – всі сто процентів підуть на донати», – розповіла дівчина.

Акторка обурюється, що така важлива тема як протезування наших Героїв, не знаходить великої підтримки:

«Чому усі збирають на дрони, і водночас ігнорують проблему фінансування ампутованих військових? Чому жоден блогер-мільйонник не зробив ні одного збору для наших Героїв з інвалідністю?»

Сенюк вважає, що така важлива тема обділена увагою через те, що збір на дрони звучить престижніше ніж на протези, та додає, що розчарована тим, що люди зараз роблять все заради хайпу, та нічого через справжнє співчуття і людяність.

Благодійна фотосесія української порноакторки викликала бурхливу реакцію користувачів Мережі, хтось підтримав ініціативу Сенюк, а хтось навпаки:

«Зірка, за яку не соромно», «Крута ініціатива», «Джозефіна Джексон ікона», – пишуть в коментарях.

Втім, не обійшлося й без «ложки дьогтю», та Юлія отримала чималу порцію хету:

«Це кошмар! Як давно те, що раніше було погано стало добре?», «Шкода, що для привернення уваги до таких важливих речей варто залучати сексуалізовані символи та жінку, що підтримує індустрію експлуатації», «це простий піар, їй за це заплатили гроші».

До обговорення благодійної фотосесії Юлії Сенюк приєднався також й політтехнолог та консультант з комунікацій Юрій Богданов. Він вважає реакцію на даний проєкт ідеальним ілюстративним прикладом для підручників з політології, соціології та психології.

«Рідко який кейс може бути аж настільки показовим», – стверджує Богданов. «Реакція демонструє наскільки багато в українському суспільстві святенництва. Насправді ж – самовиправдання власної бездіяльності (бо Юля, на відміну від більшості коментаторів, ветеранам допомагає реально, а не у вигляді гіфок «вірю в ЗСУ») чи комплексів, моральний формалізм і лицемірство – оце все воно. Порно вони не дивляться, ага, виробництво засуджують, ага», – заявляє політтехнолог.

Богданов вважає, що таким чином у багатьох випливає їх справжнє ставлення до ветеранів та до людей з інвалідністю.

«У нас досі в містах люди на візках чи на протезах нормально можуть пересуватися тільки у супроводі. Чому? Бо нема соціального запиту на інклюзивність. Дуже багатьох вигляд людини з інвалідністю дратує і засмучує, вони не хочуть таке бачити. Що вчергове доводить, що для інтеграції людей у суспільство (не тільки військових) нам дофіга треба працювати не тільки над пандусами і інклюзивною інфраструктурою, але і з мозком оцього всього натовпу агресивних дебілів», – обурюється він.

Окрім того, самі ветерани вважають, що суспільство не поважає таких, як вони. Про це свідчать дані анлайн-опитування, які були оприлюднені в Медіацентрі Укрінформ наприкінці минулого року.

«Ми запитували наших ветеранів, чи поважає їх сьогодні суспільство. За результатами цього опитування ми бачимо, що скоріше поважає – 38,8%, а 34,3% вважає, що скоріше не поважає. Також, 9,8% опитаних сказали, що українське суспільство зовсім не поважає ветеранів, а 4,5% переконані, що однозначно поважає. Водночас для 12,6% опитаних було важко дати відповідь на це питання», – сказала начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Мінветеранів Юлія Кіріллова.

Втім, Кіріллова зазначила, що ще у лютому 2023 року 9,5% ветеранів вважали, що суспільство однозначно їх поважає, і лише 4% говорили, що зовсім не поважає.

Майже кожен другий ветеран станом на сьогодні вважає, що суспільство не поважає його та не надає необхідної підтримки. Виходячи з такої статистики дуже дивно бачити засуджуючі коментарі під постами Сенюк, та інших волонтерів.

Така реакція суспільства змушує задуматись, адже підтримка важлива не тільки для тих військових, які знаходяться на лінії фронту, а й для тих, які вже не можуть там бути через стан здоров’я.

Хлопці мають відчувати міцний тил та знати, що їх підтримають і допоможуть завжди, в будь-якій ситуації, а не тільки коли вони безпосередньо приймають участь в бойових завданнях. Вони мають знати, що будуть потрібні суспільству й після завершення війни.