Давління на психіку, маніпуляції емоціями, вплив на настрій, підміна понять - за допомогою всього цього росіяни намагаються підірвати бойовий дух та заплутати українців в умовах сучасної повномасштабної війни.

Не дивлячись на численні попередження як від офіційних ЗМІ, так і від СБУ та інших структур про те, що розробляють і втілюють інформаційно-психологічні операції спецслужби, які належать до Збройних сил або Міністерства оборони країни-агресора, даний метод впливу все ще має вагу.

Загалом, існує безліч різних форм, методів і засобів впливу на людину з метою зміни в бажаному напрямку її поглядів, думок та мотивів. Їх використання часто відбувається ворогом для створення так званого «ІПсО», що розшифровується як «інформаційно-психологічна операція».

За допомогою ІПсО росія намагається нав’язати нам свої наративи та вигідну їй поведінку, а також підвести до думки про те, що ворогу легше здатися.

Яскравим прикладом подібних маніпуляцій є контент блогера з ніком «Фортеця Львів» у TikTok, публікації якого останнім часом набирають багато переглядів.

Користувачів задіває та виводить на емоцію все – від компрометуючого ніку автора, до його публікацій. Всі заголовки голосні, емоційно забарвленні, і, звичайно ж, торкаються найбільш спірних, турбуючи та обговорюваних тем.

«Корупція не переможна», «ментально ми не відрізняємось», «завжди буде так як зараз», – гасла у традиціях країни-окупанта на кожному відео.

Пропаганда й надалі успішно б тривала, якби користувачі Соцмережі не помітили однієї дрібниці – на заставці комп’ютера блогера в одному з відео чітко видно заставку російської гри «Аtomic Heart».

«Взагалі не палиться», – коментують ляп блогера користувачі.

З початком повномасштабного вторгнення українці мали б почали споживати інформацію більш виважено та краще навчились відрізняти фейк від правди, бачити маніпулятивну та викривлену інформацію.

Такі методи впливу ще називають «психологічною війною», а її метою вважають формування громадської думки у потрібному руслі. Дані операції використовуються як у мирний, так і у воєнний час.

Аналітики Центру протидії дезінформації визначають такі головні теми, про які росія створює фейки зараз і буде продовжувати у найближчій перспективі:

затяжна війна;

безрезультатність українського контрнаступу;

тотальна корупція в Україні;

неготовність до вступу в Євросоюз;

Україна проти мирних переговорів, а росія їх прагне;

і звичайно топ-тема – конфлікти у вищому військово-політичному керівництві України.

До останнього належить й наведений раніше блогер, адже його публікації активно поширювали з метою хейту на владу.

На думку дослідників дезінформації, рф прагне створити альтернативну інформаційну реальність і нав’язати її цивілізованому світу. У такій реальності важко відрізнити правду від неправди, адже при створенні ІПСО максимально використовується матеріал, який стосується реальної ситуації.

«Перш за все зараз «психологічна зброя» базується на тому, що суспільство зневірене, втомлене та знаходиться в стані пролонгованого стресу. Тому йому властиве тунельне, чорно-біле мислення та бажання отримати швидкі і прості відповіді на складні запитання. Нам хочеться в щось вірити, тому ми можемо «куплятися» на якусь неперевірену інформацію. Власне, цим також користуються ті, хто хочуть здійснити певний вплив, зокрема у вигляді інформаційних операцій ворога», – стверджує кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології і креативних індустрій НУ « Чернігівська політехніка» Ганна Чепурна.

Психологиня пояснює, що інформаційно-психологічні операції спрямовані викликати сильні емоції, як правило, негативні. В таких повідомленнях міститься завжди дуже сильна емоція, а потім заклик до якоїсь дії. Тож, на цьому фоні, поки ми не встигаємо включити логіку, дуже часто робимо імпульсивні дії, які призводять до тих наслідків, які були на меті у маніпулятора.

«Дуже часто потужною зброєю в інформаційній війні стають заголовки, клікбейти, зміст яких свідчить абсолютно про інше, ніж те, що потім написано в тексті. Також, велику вагу має кількість тієї візуальної інформації, яка зараз існує в соціальних мережах та нас деморалізує, викликає почуття безпорадності, суму, розпачу, власне, це і є інструментом психологічної війни. Тобто, в такому стані ми не можемо мислити логічно, ми не можемо адекватно реагувати і нами простіше керувати».

Відповідаючи на питання що ж робити, щоб вами не вдавалося маніпулювати, Ганна Чепурна радить займатися своїми звичними справами, які нам приносять задоволення, адже це нас впорядковує та заспокоює. Вірити лише достовірним джерелам і бажано, щоб цих джерел було декілька. Перевіряти отриману інформацію та головне не робити перших кроків на емоціях.